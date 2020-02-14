Гаджеты: Электрокроссовер Skoda базируется на платформе Volkswagen MEB

14.02.2020, 12:31, Новости дня


Подразделение концерна Volkswagen AG чешский автопроизводитель Skoda планирует выйти на рынок крупных легковых электрических автомобилей. Первый кроссовер на электрической тяге от Skoda получит название ENYAQ. Это название связывают с ирландским именем Enya, в переводе обозначающим «источник жизни» и которе произошло от eithne, обозначающего «дух».


В маркировке нового автомобиля используется традиционное для Skoda окончание на букву Q, как в иных кроссоверах KODIAQ, KAROQ и KAMIQ. При этом первая буква названия ENYAQ ожидаемо указывает на принадлежность авто к серии электромобилей. При этом первым серийным электрическим авто Skoda стал Skoda Citigo-e iV.

Базой для электрокроссовера Skoda ENYAQ станет предназначенная для многих моделей универсальная платформа Volkswagen MEB.
Предположительно ENYAQ станет серийным вариантом концепта Skoda Vision iV, который был продемонстрирован на автосалоне в Женеве в 2019 году. В этом случае автомобиль будет иметь два электродвигателя мощностью 225 кВт, аккумулятор емкостью 83 кВтч и дальность автономной поездки 500 км при работе по циклу WLTP.


Согласно обещаниям разработчиков кроссовер Skoda ENYAQ выйдет на рынок в 2021 году, а к 2025 году электромобили займут 25% от общего количества выпускаемого компанией авто. Будет выпущено около 10 моделей электрокаров Skoda, для чего с 2021 года в их производство будет инвестировано 2 млрд евро.



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