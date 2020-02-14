ЦБ Мексики снизил ставку пятый раз подряд

14.02.2020, 12:31, Новости дня

Центральный банк Мексики снизил базовую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд.

Банк Мексики в четверг снизил процентную ставку овернайт на 25 базисных пунктов до 7%. Решение центробанка совпало с прогнозом.

"Согласно последним данным, валовой внутренний продукт, как ожидается, в 2020 году вырастет меньше, чем предполагалось в квартальном отчете банка за июль-сентябрь 2019 года, при этом баланс рисков смещен в сторону понижения", — говорится в сообщении ЦБ.

Ожидается, что общий и базовый уровень инфляции будут "умеренно выше" прогнозов, опубликованных в последнем квартальном отчете, сообщил регулятор.

Экономика Мексики в 2019 году сократилась впервые за десять лет, поскольку компании ограничили инвестиции из-за опасений по поводу экономической политики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Годовая инфляция в январе составила 3,24%, что немного выше целевого показателя центрального банка в 3%.



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