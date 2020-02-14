МИД опроверг присутствие российских наемников в Мозамбике

14.02.2020, 12:30, Новости дня

Информация о присутствии российских наемников в Мозамбике не соответствует действительности, сообщил директор департамента Африки МИД Андрей Кемарский.

В октябре прошлого года СМИ сообщили, что в Мозамбик прибыли сотрудники ЧВК «Вагнера» и российская военная техника, которые должны помочь правительству африканской страны в борьбе с джихадистами. Позже издание Carta de Moçambique сообщило о их гибели.

«Я бы отнес эти сообщения к известной категории «фейк-ньюз». Что касается Мозамбика, они не соответствуют действительности», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости». 

Также, по словам Кемарского, РФ способствует достижению мира и стабильности в ЦАР. В связи с этим президент РФ Владимир Путин принял решение отправить в составе миротворческой миссии ООН до 30 российских специалистов, однако после консультаций с секретариатом ООН было решено отправить 12 миротворцев. 

Среди отправленных в ЦАР российских специалистов есть две женщины, добавил Кемарский.

«В рамках миссии ООН периодически возникают определенные вакансии. По мере того, как высвобождаются соответствующие должности, они могут быть заполнены нашими специалистами. С секретариатом ООН по этому вопросу поддерживаются необходимые контакты», – сказал Кемарский.

По словам дипломата, в настоящий момент в ЦАР работают 235 российских военных специалистов, которые «не имеют отношения к миссии ООН, а занимаются подготовкой военнослужащих ВС ЦАР и правоохранительных органов». 

«Они работают по вахтовому методу, численность колеблется», – сказал дипломат.

По его словам, за время пребывания в ЦАР российские специалисты подготовили около четырех тыс. военнослужащих и около 500 сотрудников правоохранительных органов.

«Если говорить о перспективах направления в страну дополнительных российских инструкторов, то этот вопрос может обсуждаться в двустороннем порядке после получения соответствующего обращения властей ЦАР, которое будет рассмотрено российскими ведомствами», – добавил Кемарский.

Ранее посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что РФ не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу.



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