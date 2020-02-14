Комаровский о том, почему коронавирус вспыхнул в Китае: Надо жрать меньше летучих мышей!

14.02.2020, 12:30, Новости дня

Очагом коронавируса стал не китайский города Ухань, а летучая мышь. Об этом в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

«Надо жрать меньше летучих мышей. И я, посмотрев фильм о том, что из себя представляет уханьский рыбный рынок, могу сказать: по моему глубочайшему убеждению, если в результате этой вспышки коронавирусной инфекции китайские товарищи таки примут решение о закрытии всех рынков по торговле вот такими дикими животными, то за это можно перетерпеть», – сказал он.

Комаровский отметил, что на этих рынках торгуют мышами, крысами и питонами.

«Все, что чирикает, вякает, ползает, шебуршит, – все это можно жрать, при правильной кулинарной обработке. Китайские наши друзья за годы кулинарных экспериментов накопили такой опыт использования пряностей, специй и так далее, что любую какашку можно сделать очень вкусной. Главное – закрыть глаза или не знать. Там – знаете, какая трагедия была в самом начале этой вспышки? Было предположение, что виновата не летучая мышь, а змея. Я, кстати, прошу прощения у биологов, которые нас смотрят. Меня недавно очень сильно ругали за то, что я употребляю выражение «летучая мышь». Это неправильно, некрасиво. Надо говорить «рукокрылые». Поэтому я призываю всех заканчивать жрать и готовить рукокрылых», – сказал врач.

Он добавил, что пока точно не известно, почему именно возник коронавирус.

«То ли в организме самой летучей мыши, то ли в организме человека он видоизменился, мутировал, произошла частичная замена структуры генома – и он приобрел возможность вызывать болезнь у человека и передаваться от человека к человеку», – отметил Комаровский.

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Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1380 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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