Оксана Фандера в День святого Валентина призвала «размножать любовь»

14.02.2020, 12:30, Разное

Оксана Фандера подарила подписчикам своего Instagram-аккаунта в День святого Валентина зажигательный танец. Актриса призвала всех «размножать любовь».

«И крылья…» — добавила Фандера в подписи к видео, где танцует на камеру под зажигательный хит Мот feat. Zivert под названием «Паруса». Знаменитость энергично виляет бедрами, стоя спиной к объективу, а затем поворачивается лицом, демонстрируя свою перебинтованную руку. Однако, судя по ролику, травма совершенно не смущает актрису, энергично двигающуюся под музыку с улыбкой на лице.

Фандера написала, что передает «послание от Св. Валентайна», призывающего «размножать любовь».

Поклонники пожелали звезде счастья и любви. Фолловеры выразили восхищения Фандере за ее неумную энергию и жизнерадостность, сохраняющуюся при любых обстоятельствах.
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