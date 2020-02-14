Все на мороз. Челябинских студентов выгнали из общежития из-за карантина

14.02.2020, 12:30, Новости дня

В общежитии челябинского колледжа произошел скандал между студентами и вахтером. Из-за введения карантина проживающих в здании выгнали на улицу, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Подробностями этой неприятной истории учащиеся поделились в социальных сетях.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Женщина-вахтер постучалась в одну из комнат, где находились двое студентов, и заявила, что они обязаны покинуть общежитие, так как оно закрылось на карантин. Однако, так как идти молодым людям было некуда, они попросили хотя бы остаться на ночь.

"Идите, куда хотите! Общежитие закрылось на карантин! Через три минуты я буду ждать обоих на лавке. Быстро!", – кричала вахтер.

По информации администрации учебного заведения, по данному факту уже начата проверка. Также конфликтом заинтересовалось Министерство образования Челябинской области. Представители ведомства сообщили, что вероятнее всего в отношении сотрудника общежития будут приняты дисциплинарные меры, так как она не имела права при карантине выгонять студентов на улицу.

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ГТРК "Южный Урал"