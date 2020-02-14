Гаджеты: Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro выведен в лидеры рейтинга DxOMark (4 фото)

14.02.2020, 12:30, Новости дня


Практически сразу же после презентации новых флагманов компании Xiaomi специалисты лаборатории DxOMark обнародовали результаты испытания, согласно которым модель Xiaomi Mi 10 Pro становится единоличным лидером по качеству съемки.

Основная камера нового флагмана Xiaomi Mi 10 Pro оснащена блоком из 4 х сенсоров: главным с разрешением 108 Мп, широкоугольным датчиком на 20 Мп, телефото на 12 Мп и сенсором на 8 Мп, обеспечивающий 10-ти кратный гибридный зум.


Тестирование лаборатории DxOMark показало, что Xiaomi Mi 10 Pro получает 124 балла, выводящие его в лидеры DxOMark. Несмотря на то, что технические возможности смартфона практически аналогичны прошлогодней модели Xiaomi CC9 Pro Premium Edition, наличие топового процессора Snapdragon 865 и более совершенное программное обеспечение повысило качество съемки. В категории фотосъемки смартфон получает уникальные 134 балла, а за видеосъемку — 104 балла.


Таким образом Xiaomi Mi 10 Pro опережает своих основных конкурентов Huawei Mate 30 Pro 5G и Honor V30 Pro в табели о рангах от DxOMark.



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