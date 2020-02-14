Мнение: Феномен Исинбаевой

14.02.2020, 12:26, Разное

И еще о феномене Исинбаевой. На семинаре, который проводили мы вместе с Сергеем Переслегиным в январе, Переслегин сообщил, что существует вполне обоснованная оценка: в действующейм федеральном законодательстве есть порядка 200 тысяч несоответствий. Проще говоря — нормы законодательства (и это только федерального) друг другу противоречат практически везде. Уже поэтому идея Навального о справедливом и беспристрастном суде не имеет никакого практического смысла — в случае, если суды вдруг начнут судить по закону, в стране возникнет правовй коллапс. Сразу и наглухо.

Почему так произошло — вопрос к тем, кто таких, как Исинбаева, двинул в депутаты. Почему-то врач с купленным дипломом или машинист с поддельным удостоверением — это преступление. А депутат, не читавший конституцию — это нормально.

При таком количестве несоответствий, нестыковок и противоречий решили сверху заполировать улучшением конституции. Причем не просто улучшением, а варварским ударом в самое основание. Если вся эта история затеяна с целью внедрить в систему органов государственной власти Госсовет, а попутно еще и ликвидировать местное самоуправление (его должны лишить сегодняшнего статуса и присоединить к органам госуправления), то эта конституция станет документом, который точно так же будет противоречить сам себе. Будет уничтожен принцип разделения властей — базовый для него. Тогда решение ликвидировать конституционный суд выглядит вполне обоснованным (его формально, конечно, не ликвидируют, но полномочия и статус урежут до парадного). В такой конструкции конституционному суду надзирать будет на за чем — конституция утратит цельность и сбалансированность.

И всё это ради одной-единственной задачи — сохранения Путина на вершине власти.

Судя по всему, после того, как он естественным путем нас покинет (а хоть бы и не совсем естественным), реанимировать правовую систему страны будет попросту бессмысленно. Ее нужно будет строить заново. Что делает вопрос о реформах абсолютно бесперспективным. Реформы — они про улучшение. А тут улучшать уже сейчас нечего.