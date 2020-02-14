Заслуженный учитель РФ прокомментировал скандал со школьницей с «толстоватыми ногами»

14.02.2020, 12:26, Новости дня

Директор повела себя непрофессионально, осудив школьницу за длину юбки и дав характеристику ее телу, но это не повод для публичного скандала, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

В петрозаводской школе директор отчитала ученицу 8 класса за слишком короткую юбку и назвала ее ноги «толстоватыми». Инцидент школьница записала на видео еще в 2018 году. Мать девочки позже заявила, что два года тянула с публикацией ролика, поскольку хотела дать дочери спокойно доучиться.

«Директор, конечно, здесь проявил непрофессионализм. Такое было при советской власти, когда стояли директора и с линейкой мерили юбки, но это идиотизм полный. А давать характеристику части тела – вообще ни в какие ворота не лезет. Поэтому в данном случае я не на стороне директора, это все-таки неграмотно», – говорит Ямбург.

При этом учитель поддержал решение мамы замять скандал на первом этапе. Ее дочери в тот момент нужно было продолжать обучение в данном заведении, а школа, если нужно, нашла бы способ отомстить, ведь на каждом уроке ребенок находится во власти учителя.

«Мама поступила мудро. Никакой публичный скандал никогда на пользу ребенку не идет. Директора из-за этого никто увольнять не стал бы – она просто непрофессиональный человек в этом смысле, не тонкий, малокультурный, но это не повод отстранять ее от работы», – подытожил Ямбург.

При этом после публикации видео в министерстве образования Карелии сообщили, что начали служебную проверку в отношении директора. 

Ранее в краснодарской школе первоклассницу при всем классе оставили без новогоднего подарка, так как ее родители не сдали на него деньги. А в декабре прошлого года ученик школы в Перми на коленях просил педагога выпустить его в туалет.



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