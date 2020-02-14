В Федерации бокса предрекли жесткое наказание Кушиташвили

14.02.2020, 12:26, Новости дня

Федерация бокса РФ намерена пожизненно дисквалифицировать Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Кремлев заявил, что «обнаружение кокаина в организме Кушиташвили – это позор и шок», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в таких случаях грозит пожизненное отстранение. В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен.

Между тем стало известно, что Второй военный окружной суд признал законным заключение под стражу чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

«Постановление оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – огласил решение судья.

Защита приобщила справку о наличии у боксера хронического доуденита (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки) и характеристику от боксерского клуба La Cruz, однако это не помогло спортсмену освободиться.

Прокурор представила результаты медицинского освидетельствования спортсмена: как оказалось, в момент задержания он был под действием кокаина.

Кроме того, в ходе осмотра Кушиташвили психиатром после задержании выяснилось, что на руке у того оказался некий след на вене.

Сам боксер и защита эту информацию пока не прокомментировали, а в ходе заседании настаивали на домашнем аресте или залоге.

«Отпустите домой, обязуюсь сразу являться», – сообщил Кушиташвили.

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело.

Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Затем анализы подтвердили употребление спортсменом этого вещества.

Спортсмен вину не признает. Его адвокат сообщал, что Кушиташвили якобы не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.



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