Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

14.02.2020, 12:24, Новости дня

Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК организацию проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Согласно распоряжению, на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году.

Планируется, что голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день сделают выходным. Ранее Памфилова заявила, что на него не пригласят международных наблюдателей.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях этих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Нурмагомедов-старший оценил последний бой Макгрегора

24.01 / Строительство «Северного потока –2» затянется на два года – Atlantic Council

21.12 / «Суд» в аннексированном Крыму решил «депортировать с территории РФ» журналиста Гайворонского – адвокат

13.02 / Россия запросила заседание Совбеза ООН по анализу выполнения Минских соглашений

11.12 / «Аргументы сильные с обеих сторон». Гончарук прокомментировал переговоры с РФ по транзиту газа

02.02 / Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

04.02 / BP: коронавирус лишил спрос на нефть около трети роста в 2020 году

02.02 / «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

07.02 / Минпромторг захотел сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями

14.02 / Эксперт дал оценку новому руководителю Калужской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика