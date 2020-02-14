Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

14.02.2020, 12:24, Новости дня

Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК организацию проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Согласно распоряжению, на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году.

Планируется, что голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день сделают выходным. Ранее Памфилова заявила, что на него не пригласят международных наблюдателей.

Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях этих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию.