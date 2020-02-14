Эндокринолог предупредил о повышении давления и нарушении сердечного ритма при болезни щитовидки

14.02.2020, 12:21, Разное

Симптомы заболеваний щитовидной железы, предупреждают эндокринологи, зачастую «маскируются», поэтому человек до нескольких лет может даже не подозревать о проблеме. Алексей Каминский назвал некоторые признаки эндокринных болезней, включая повышение давления и нарушение сердечного ритма, которые помогут раньше их диагностировать.
Многие люди годами страдают от высокого артериального давления, и именно в этом случае причина проблемы может скрываться в заболеваниях щитовидной или паращитовидных желез. Характерными признаками болезни нередко становятся «скачки» давления, брадикардия, или замедленный пульс, сбои сердечных ритмов. Однако при узловом зобе может вообще не быть никаких симптомов, хотя данное заболевание в большинстве случаев и не требует оперативного вмешательства, говорит доктор медицинских наук из Украины Алексей Каминский. Показанием к удалению зоба является онкология щитовидки или проведённая ранее неправильная терапия.

Эффективным средством профилактики заболеваний щитовидной железы считается йодированная соль. Её нужно регулярно использовать при приготовлении пищи, особенно жителям регионов, где чаще всего наблюдается йододефицит.



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