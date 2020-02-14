Названы наиболее небезопасные способы увеличения мужского полового органа

14.02.2020, 12:21, Разное

Немало мужчин не удовлетворены размером своего полового органа, поэтому прибегают к различным методам, чтобы увеличить его длину или толщину. Эксперты в области медицины и здоровья назвали наиболее небезопасные способы, которые могут спровоцировать серьёзные проблемы.

По словам специалистов, большинство рекламируемых препаратов не принесут мужчинам ожидаемого эффекта, так как являются либо «чистым обманом», либо маркетинговым ходом производителей. К примеру, если в их составе имеются некие витамины, травы или гормоны, возможны сбои в работе организма, проблемы с печенью, но пенис таким способ увеличить точно не удастся. Подобные препараты, не прошедшие сертификацию, запрещены в большинстве стран мира, а их продажи регулярно отслеживается. К небезопасным относятся также крема и жидкие смеси, провоцирующие лишь зуд, раздражения и опухоли. Не стоит доверять «лайфхакам» из интернета, уверяющим, что половой орган можно увеличить смесями продуктов: мазь «Звёздочка» с пищевой содой, яйцами и прочими ингредиентами. В лучшем случае после нанесения данного вещества можно получить раздражения и покраснения кожных покровов.

Ещё одним способом, реклама которого нередко встречается в Сети, называют механический насос. С его помощью якобы можно добиться увеличения полового органа, но на практике это далеко не так. Под действием насоса к пенису приливает кровь, и на некоторое время он действительно визуально увеличивается, однако этот эффект «сходит на нет», а при регулярном применении такого метода вероятна деформация органа и разрывы тканей.