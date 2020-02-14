В День святого Валентина Роза Сябитова призвала девушек уважать и терпеть своих мужей

14.02.2020, 12:21, Разное

В честь Дня святого Валентина российская телеведущая Роза Сябитова посоветовала девушкам терпеть и уважать своих мужей. Это позволяет сохранить брак даже при существовании конфликта, который всегда можно уладить.

По словам Розы Сябитовой, в 8 случаях из 10 пары распадаются по инициативе девушки, когда у нее «заканчивается терпелка». Мужчины же предпочитают не разводиться даже при наличии любовницы. Телеведущая рекомендует в этом случае супругам узнать друг друга лучше, а также понять, что делает каждого из них счастливыми, и устроить соответствующий сюрприз в День святого Валентина.

Если второй половинки нет, то, по мнению Розы Сябитовой, выгоднее всего знакомиться в большой и шумной толпе, например, на массовых мероприятиях, когда у всех хорошее настроение. Ранее ведущая была сторонницей знакомств в интернете, но сейчас она не рекомендует прибегать к этому методу, поскольку данными ресурсами сегодня в основном пользуются мошенники.