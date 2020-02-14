CNN — глава санитарного ведомства США предположил, что коронавирус станет «сезонным гриппом»

14.02.2020, 12:21, Новости дня

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд считает, что новый коронавирус не исчезнет после зимы или нового года, а закрепится в качестве сезонного заболевания, пишет CNN. Также он пожаловался, что его ведомство не приглашают в Китай, где нужно как можно скорее взять распространение вируса под контроль.

РОБЕРТ РЕДФИЛД, глава CDC: Очевидно, что это будет значительный вклад.

В тот же день, когда Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердил 15-й случай заболевания коронавирусом в США, я посетил Чрезвычайный операционный центр агентства и поговорил с его директором Робертом Редфилдом…

САНДЖАЙ ГУПТА, главный медицинский корреспондент CNN: Как хорошо инфраструктура системы общественного здравоохранения отчитывается (о новых заболевших. — ИноТВ)?

…чтобы дать вам представление о том, как быстро меняется ситуация.

САНДЖАЙ ГУПТА: Кстати, цифры изменились, это я вам точно могу сказать. На самом деле, здесь 15.

За всем не уследишь.

САНДЖАЙ ГУПТА: Какой самый худший вариант развития событий здесь, в Соединённых Штатах?

РОБЕРТ РЕДФИЛД: До сих пор нам удавалось его сдержать, однако я думаю, что этот вирус, возможно, останется с нами и после зимы, и после Нового года. Я думаю, что в конце концов вирус закрепится и будет передаваться от одной группы людей к другой. И можно начинать думать о нём, как о сезонном гриппе с той лишь разницей, что мы не понимаем этот вирус.

Именно поэтому CDC хочет работать на местности, в Китае. Вероятно, это самое большое разочарование Редфилда.

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Пока для меня совсем не очевидно, что эта вспышка находится под каким-либо контролем. Он абсолютно точно не контролируется. Чем быстрее мы поможем им взять его под контроль, тем лучше будет для всего мира.

САНДЖАЙ ГУПТА: Это, как мне кажется, ставит вопрос: почему мы тогда сидим здесь, в Атланте, и говорим о нём вместо того, чтобы CDC отправился в Китай для сбора данных?

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Я думаю, это не медицинское решение, что нас не пригласили.

САНДЖАЙ ГУПТА: Как вы думаете, что это?

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Я думаю, это выше медицинского.

САНДЖАЙ ГУПТА: Вы думаете, это политическое решение?

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Я думаю, это выше медицинского, я не думаю, что главы CDC принимают решения.

САНДЖАЙ ГУПТА: Вы думаете, что это политическое решение.

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Единственное, что я могу сказать, — что это выше директора CDC, потому что я знаю, что он был бы рад нашей помощи.

Китай согласился принять помощь Всемирной организации здравоохранения. CDC ожидает ответа, будет ли она частью этой группы. Пока же Редфилд говорит, что его приоритетом является обеспечение безопасности американцев.

РОБЕРТ РЕДФИЛД: Вся наша задача сейчас, как я сказал, — сдерживание агрессии, попытаться дать нам больше времени. Но потребуется от одного года до двух лет, чтобы изучить проблему и подготовить системы здравоохранения: они должны быть достаточно гибкими, чтобы справиться с потенциальной второй по значимости причиной респираторных заболеваний.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2020 года.