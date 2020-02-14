Hill — сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по войне с Ираном

14.02.2020, 12:21, Новости дня

Американские сенаторы проголосовали за то, чтобы ограничить полномочия Дональда Трампа по проведению военных действий в отношении Ирана, пишет The Hill. Как пояснили республиканцы, проголосовавшие за эту законодательную инициативу, дело тут не в президенте, а в том, что таким образом конгресс возвращает себе переданные исполнительной власти полномочия по объявлению войны.


Reuters

Сенат США проголосовал за то, чтобы ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросе проведения военных действий против Ирана, пишет The Hill.

Эту законодательную инициативу поддержали не только 47 сенаторов-демократов, но и 8 однопартийцев главы Белого дома — республиканцев.

В итоге за документ отдали свои голоса 55 законодателей, а против выступили 45. Документ, автором которого стал демократ Тим Кейн, требует от Трампа в течение 30 дней вывести все американские войска из военного противостояния с Тегераном, если он не получит добро со стороны конгресса США.

Сенаторы пошли на этот шаг всего через неделю после того, как они проголосовали за оправдание главы Белого дома по делу об импичменте.

Республиканцы, поддержавшие эту резолюцию, заявили, что таким образом конгресс США возвращает себе полномочия по развязыванию войны, которые они последние несколько десятилетий уступали исполнительной власти.

«Дело не в президентстве, — пояснил журналистам сенатор Майк Ли. — На самом деле речь тут идёт о правильном распределении полномочий между тремя ветвями власти. Конгресс перестал играть главенствующую роль в вопросе объявления войны».

Нынешнее голосование стало очередной вехой в конфронтации между конгрессом и Белым домом, отмечает The Hill. 



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