Путин поручил ЦИК подготовить всероссийское голосование по Конституции

14.02.2020, 12:19, Новости дня

Президент Владимир Путин возложил на Центральную избирательную комиссию организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем Путин поручил начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Основной закон.

Согласно распоряжению президента, объем бюджетных средств на всероссийское голосование будет не меньше, чем на выборы президента в 2018 году.

В подготовке проведения общероссийского голосования также участвуют избирательные комиссии субъектов России, территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии

Накануне Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию РФ и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.



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