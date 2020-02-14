В Кремле отреагировали на угрозы в адрес посла РФ в Турции

14.02.2020, 12:19, Новости дня

Москва уверена, что власти Турции обеспечат безопасность абсолютно всех россиян, работающих на территории республики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников – всех до одного сотрудников – российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений», – приводит его слова ТАСС.

Ранее российское посольство в Анкаре сообщило об усилении защиты из-за поступающих угроз. Власти Турции заявили, что принимают все необходимые меры для охраны российских дипломатов.

Сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал серьезно отнестись к угрозам в адрес посла РФ в Турции. Он напомнил, что подобная ситуация уже была «пять лет назад, и в СМИ, и в соцсетях, только вместо Идлиба был Алеппо», и закончилось это «самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова.



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