Камалии вернули украденный телефон

14.02.2020, 12:18, Новости дня

Украинская певица Камалия сообщила в Instagram, что ей вернули украденный телефон.

«Друзья, вернулся мой телефон! Я благодарна всем, кто помогал: национальной полиции, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и «стимулировали» поиск. Некоторые писали в комментариях, мол не позорься, купи новый телефон… Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?! Но, к сожалению, из телефона удалили все данные. Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!» – написала она.

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Друзья, вернулся мой телефон!! Я благодарна всем кто помогал: @national.police.ua, друзьям, журналистам, которые создали такой резонанс и «стимулировали» поиск. Некоторые писали в комментариях, мол не позорься, купи новый телефон… Да, могу себе позволить. Но, скажите, как быть с фотографиями с моими любимыми и дорогими людьми?!! Но, к сожалению, из телефона удали все данные(( Впредь буду очень внимательной и осторожной, и вас предостерегаю. Видите, я уже получила подарок ко Дню Святого Валентина, огромное спасибо!!

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) 13 Фев 2020 в 5:21 PST

Камалию обокрали 11 февраля в торговом центре Ocean Plaza в Киеве.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее супруг – бизнесмен Мохаммад Захур.

Будущая певица родилась 18 мая 1977 года на станции Степь Читинской области в Забайкалье. В 2004 году она получила звание заслуженной артистки Украины.