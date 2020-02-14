У людей-билингвов позже возникают симптомы когнитивного нарушения

14.02.2020, 12:18, Разное

Давно показано, что постоянное использование человеком нескольких языков в повседневной жизни тренирует память. Новое открытие: билингвизм также может отсрочить начало болезни Альцгеймера, но затем заболевание развивается быстрее.

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Психологи из Йоркского университета решили сравнить, как развиваются в динамике симптомы умственных нарушений у моноязычных и двуязычных пациентов. В течение 5 лет специалисты наблюдали за 158 пожилыми людьми, у которых была диагностирована легкая когнитивная недостаточность. Оказалось, что у билингвов в среднем занимало меньше двух лет от постановки диагноза до развития болезни Альцгеймера, в то время как у остальных пациентов этот период был более растянут во времени и доходил до 3 лет. Авторы исследования объясняют эту разницу тем, что билингвизм создаёт так называемый «когнитивный резерв», позволяющий на первых порах заболевания компенсировать умственный дефицит. И когда у таких пациентов начинают проявляться первые симптомы когнитивного упадка, это означает лишь одно: болезнь зашла слишком далеко.