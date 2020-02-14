Удушающий прием, ток электрошокером, угрозы «опустить» на зоне. Свидетель Иеговы заявил о пытках после задержания

14.02.2020, 12:17, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс 10 февраля в Чите и ее окрестностях прошли массовые обыски в домах последователей Свидетелей Иеговы. Трех человек задержали сразу, а к четвертому – Вадиму Куценко – пришли ночью. Его отвезли в лес и пытали электрошокером, чтобы выбить признательные показания, рассказал The Insider его адвокат Артур Ганин.

«Применяли удушающий прием и в этот момент пускали ток электрошокером. Ток пускали в ноги и живот. Били по лицу и шейному отделу позвоночника. У Вадима Александровича травма шейного отдела, он об этом им сразу сказал и попросил туда не бить», – рассказал Ганин. Он добавил, что пытки сопровождались угрозами: «угрожали, что сделают все возможное, чтобы его на зоне «опустили».

 

Куценко, по словам адвоката, отказался взять вину на себя. Когда задержанного все же привезли к следователю, он сообщил о пытках, но следователь не отреагировала и отправила его в ИВС в сопровождении этих же сотрудников. 

Адвокат добавил, что на других задержанных верующих давили. «Одному сказали так: «Твою жену будут насиловать, а мы все это запишем на видео и покажем тебе», – отметил Ганин.

10 февраля последователи Свидетелей Иеговы сообщили о массовых обысках в своих домах. Следственные действия проводились в Чите, городах Шилке и Хилке, поселках Карымское, Первомайский, Курорт-Дарасун. Задержаны были более четырех человек.

 

Следственное управление СК РФ по Забайкалью сообщило, что обыски проводились в рамках дела об организации деятельности экстремистской организации. По данным следствия, участники организации организовывали собрания, религиозные выступления, проводили публичные проповеди, собирали пожертвования.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. 7 февраля 2020 года Росфинмониторинг включил более 200 последователей этого религиозного течения в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.



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