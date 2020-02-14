Центризбирком запустит мобильное приложение со всеми поправками в Конституцию

14.02.2020, 12:17, Новости дня

Центральная избирательная комиссия планирует запустить мобильное приложение, где можно будет изучить полный пакет поправок в Конституцию, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, точное число поправок еще не известно, но уже понятно, что их сложно будет перечислить в бюллетене для голосования. Поэтому ЦИК намерен информировать о них другими способами.

«Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено», – сказала Памфилова.

Она также сообщила, что разъяснения по поправкам будут представлены на избирательных участках в виде билбордов и брошюр.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день. Основная дата, которая рассматривается, – 22 апреля, среда. Предполагается, что этот день объявят выходным.

Идею провести голосование в будний день впервые озвучили в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Это связано с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников.

Выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что «необходимости отменять Конституцию 1993 года нет», но «можно обсудить ряд важных поправок» в документ.

Политолог Екатерина Шульман объясняла путинские поправки в Конституцию тем, что президент РФ пытается реализовать «казахстанский сценарий транзита» – перераспределить президентские полномочия между коллективными органами и дать себе возможность сохранить некий почетный титул (главы Госсовета), при этом связанный опосредованно с кадровыми полномочиями.

Российский юрист Олег Румянцев, один из авторов российской Конституции 1990-1993 годов, заявлял Настоящему Времени, что поправки вносятся для того, чтобы «сбить» набирающие силу в России революционные настроения и показать, что власть якобы готова идти на политическую реформу.