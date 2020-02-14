Зампрокурора района в КЧР заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ

14.02.2020, 12:12, Новости дня

Зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева задержана по уголовному делу о даче взятки, сообщили в Генпрокуратуре.

«По согласованию с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Урупского района Карачаево-Черкесской Республики Елены Тверитневой. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки»). В настоящее время Тверитнева задержана», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

По предварительным данным, подозреваемая передала лично сотруднику регионального УФСБ в качестве взятки за общее покровительство по службе деньги в размере 300 тыс. рублей.

Тверитнева работает в органах прокуратуры с мая 1988 года.

Напомним, в декабре Генпрокуратура начала проверку в отношении зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, проверка проводится в связи с уголовным делом против первого замглавы СУ СК региона.



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