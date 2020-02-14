Джим Керри двусмысленной шуткой смутил журналистку

14.02.2020, 12:06, Новости дня

58-летний американский комедийный актер Джим Керри во время интервью с журналисткой издания Heat magazine Шарлоттой Лонг заявил, что в его планах на будущее осталась только она. Фрагмент интервью опубликован на YouTube-канале издания.

Во время интервью с актером Лонг спросила, что входит в список дел, которые актер планирует успеть сделать до конца жизни, учитывая, сколько он уже сделал.

«Только ты», – ответил Керри.

«Ничего себе! Я не знаю, что вам на это сказать», – ответила Лонг.

«Просто знай это», – подытожил Керри.

ВИДЕОВидео: heatworld / YouTube Этот фрагмент можно посмотреть на 01:44 минуте интервью

В комментариях к видео многие пользователи утверждают, что актер не должен был это говорить, так как в его фразе содержится сексуальный подтекст. Комментаторы требуют, чтобы Керри извинился перед Лонг.

По мнению других, скандальная фраза актера означает всего лишь его намерение закончить запись интервью, а Лонг своей реакцией невольно придала выражению актера сексуальный контекст.

В настоящее время Лонг ограничила доступ к своей личной странице в Twitter, на которой также был опубликован фрагмент интервью с Керри.

Джим Керри родился в 1962 в Канаде. Он считается самым высокооплачиваемым актером комедийного жанра в Голливуде. В 2005 году по версии журнала Empire, Керри вошел в пятерку актеров, которые сильнее всего раздражают зрителя. В рейтинге самых переоцененных актеров по версии журнала Forbes Керри занял 10-е место.