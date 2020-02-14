Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

14.02.2020, 12:06, Новости дня

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл уволили 15 сотрудников своего офиса в Букингемском дворце и закрыли сам офис. Британские журналисты назвали это явным свидетельством того, что герцог и герцогиня Сассекские не собираются возвращаться в Великобританию из Канады, где проживают сейчас.

Как пишет Daily Mail, в Букингемском дворце не дают комментариев по данному вопросу, однако королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям знают о закрытии офиса и увольнение персонала.

Источник при дворе рассказал журналистам, что уволенных сотрудников попытаются устроить на другую работу во дворце, но полностью избежать сокращения персонала не удастся.

Работы лишились, в частности, личный секретарь Меган Маркл Фиона Макуилэм и начальник отдела коммуникаций Сара Лэтхэм.

Собеседник издания отметил, что все уволенные – "хорошие люди и блестящие профессионалы, всем во дворце их очень жалко". Еще один инсайдер сообщил, что принц Гарри и его жена собираются нанять команду помощников из США – из числа тех, кто работал с Меган Маркл, когда она была актрисой.

В январе герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и лишились титулов. Тогда британские СМИ сообщили, что это решение было большим ударом для королевской семьи, а королева пришла в ярость.

Гарри и Меган объяснили свой поступок тем, что хотят более самостоятельной жизни и финансовой независимости. Они решили попеременно жить в Канаде и в Великобритании.



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