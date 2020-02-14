Президент распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

14.02.2020, 12:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил органам государственной власти начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, передает РИА Новости.

Организацию подготовки общероссийского голосования Путин возложил на ЦИК РФ.

Кабмину президент поручил оперативно выделить ЦИК РФ средства из бюджета в необходимом объеме для проведения голосования.

Отмечается, что на всероссийское голосование средств потребуется не меньше, чем на выборы президента в 2018 году.