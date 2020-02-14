Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

14.02.2020, 12:06, Новости дня

Правительство сделает все необходимое для обеспечения лекарствами онкобольных россиян. Такое заявление сделал Михаил Мишустин, выступая на заседании правительстве. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов", — подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что иногда родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов не хватает. По мнению Мишустина, во многом это происходит из-за того, что пока нет единого федерального органа, который отслеживал бы всю ситуацию в этой области.

В связи с этим премьер предложил возложить контролирующие функции на Росздравнадзор.

Также Михаил Мишустин поручил создать цифровую платформу с информацией о доступности важнейших лекарств для онкобольных граждан.

При этом он подчеркнул, что в вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов.



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