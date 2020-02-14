Фанаты оскорбляли украинского футболиста Зозулю во время матча «Осасуна» – «Реал»

14.02.2020, 12:06, Новости дня

Профессиональная футбольная лига Испании отправила комитету испанской федерации футбола письмо с фактами нарушений на матчах чемпионата Испании, текст письма опубликован 12 февраля на официальном сайте Ла Лиги.

Среди прочего в письме указано о нарушениях, которые касаются украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

9 февраля на поединке 23-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Реалом» около 400 местных фанатов на протяжении 20 секунд кричали: «Zozulya puto nazi» – «Зозуля – нацистская шлюха».

Ранее подобные кричалки в адрес Зозули были использованы на матчах 18-го тура Ла Лиги «Осасуна» – «Реал Сосьедад» и 19-го тура «Реал Сосьедад» – «Вильярреал».

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Альбасете» болельщики хозяев поля скандировали «Zozulya puto nazi» – «Зозуля – нацистская шлюха». Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм «Альбасете» отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок «Райо Вальекано – Альбасете» будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

3 января Королевская испанская федерация футбола временно приостановила наказание «Райо Вальекано» из-за недостатка времени для подачи апелляции.

Украинец играет в составе «Альбасете» с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в «Райо Вальекано». В феврале 2017 года ультрас «Райо Вальекано», которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: «Здесь не место для нацистов».

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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