Модель Эшли Грэм показала кормление грудью новорожденного сына в общественном месте

14.02.2020, 12:04, Разное

Американская модель «plus-size» Эшли Грэм на странице в Instagram опубликовала снимок с новорожденным сыном Айзеком, сделанный в кафе. Знаменитость показала, как кормит грудью малыша в общественном месте, чем вызвала массу абсолютно противоположных комментариев подписчиков.

32-летняя Эшли Грэм около месяца назад родила первенца – сына Айзека. В соцсети модель рассказывает о новой для себя роли матери, не скрывая, что это одновременно и сложно, и волнительно. В одной из недавних публикаций Грэм обнародовала снимок, на котором запечатлена в кафе за чашкой чая или кофе. На заднем фоне видно, что в заведении есть ещё посетители, однако это не помешало модели прямо за столиком кормить грудью малыша.

В комментариях некоторые фолловеры высказываются негативно о «выставлении напоказ слишком личного процесса». Другие же, напротив, поддерживают Эшли Грэм, считая грудное вскармливание на публике «сильным шагом», позволяющим насладиться окружающим «прекрасной кормящей матерью», и этого ни в коем случае не стоит стыдиться.



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