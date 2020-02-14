В Москве мужчина в подъезде избил фельдшера скорой помощи

14.02.2020, 12:04, Разное

Сегодня, 14 февраля, появилась информация об инциденте, произошедшем в северном районе Москвы. Мужчина, личность которого уже установлена, избил в подъезде многоквартирного дома фельдшера скорой помощи, пытавшегося привести его в чувство.
По информации ГУМВД Москвы, жалоба поступила от работника скорой помощи. Оказалось, что медики прибыли на вызов, так как в одном из подъездов расположенного на ул. Амундсена дома был обнаружен житель в бессознательном состоянии. Фельдшер приступил к оказанию помощи, однако пришедший в себя пациент проявил агрессию и начал ногами наносить ему удары.

На место инцидента вызвали представителей правоохранительных органов, которые и задержали подозреваемого в избиении медика 33-летнего мужчину. Предварительно известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейскими составлен протокол за мелкое хулиганство. В дальнейшем будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.



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