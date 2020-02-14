Best Buy предлагает абонентам Verizon сэкономить до $400 при покупке Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

14.02.2020, 12:04, Разное

Одна из крупнейших американских торговых сетей Best Buy устроила распродажу, в рамках которой абоненты мобильного оператора Verizon могут приобрести смартфоны Google Pixel 4 или Pixel 4 XL почти на 400 долларов дешевле. Похожую распродажу в данный момент проводит T-Mobile.
По словам представителей Best Buy, приобрести по низкой цене смартфоны Google Pixel 4 или Pixel 4 XL могут все желающие за исключением клиентов Big Red. Им предложат вносить ежемесячный платеж. Для Pixel 4 он составит $16,66, а для Pixel 4 XL — $20,83. Но в любом случае итоговая цена окажется ниже, чем у официальных дилеров Google.

Скидка в размере 400 долларов распространяется на 128 ГБ версии смартфонов Pixel 4, однако для абонентов Verizon устройства будут представлены лишь в двух цветовых категориях: Just Black и Clearly White. А версии 64 ГБ будут доступны в цветовой гамме Oh So Orange.



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