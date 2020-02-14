Мишустин поручил обеспечить онкобольных лекарствами

14.02.2020, 11:58, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в РФ необходимыми медикаментами.

В четверг, 13 февраля, состоялось совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой и врачами-онкологами по вопросу совершенствования лечения онкобольных детей. «Хочу сказать, что правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением онкологии, особенно у детей», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что эти меры направлены на решение двух основных проблем в этой сфере – повышение качества медпрепаратов и ликвидацию их дефицита

Премьер также подчеркнул, что в вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что рост онкологических заболеваний связан с уровнем жизни в стране, и чем он выше, тем, обычно, этот показатель больше.

В январе эксперты Общественной палаты (ОП) на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, рассказали, как создать эффективную систему лечения онкобольных.



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