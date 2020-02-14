Сирийские войска приблизились к городу Атариб

14.02.2020, 11:58, Новости дня

Бойцы сирийской армии выбили террористов из микрорайона Мухандисин-2 и поселка Урум-эс-Сугра в западных окрестностях Алеппо и приближаются к городу Атариб в провинции Идлиб, сообщили СМИ.

Как сообщил канал «Аль-Маядин», в ходе проведенной операции правительственные силы перекрыли шоссе, идущее из Алеппо в сторону контрольно- пропускного пункта «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией, передает ТАСС.

В результате им удалось отрезать Атариб от линий снабжения. Армейские подразделения находятся сейчас в 3 км от этого города, где находится крупный форпост террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и их союзников.

Сирийские войска ведут артиллерийский огонь по позициям противника в Кафр-Джуме и Урум-эль-Кебире на подступах к Атарибу.

Наступление на этом участке фронта проводится командованием ВС Сирии с целью расширения зоны контроля над районами, расположенными к западу от стратегического шоссе Алеппо – Дамаск.

Напомним, ранее эксперты рассказали, РФ придется договариваться с Турцией о трассе Дамаск – Алеппо.