Maruv показала тело в купальнике под водой

14.02.2020, 11:54, Новости дня

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для одного из которых позировала в бассейне в черном цельном купальнике.

На втором лицо исполнительницы запечатлено крупным планом.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial) 13 Фев 2020 в 9:58 PST

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019»