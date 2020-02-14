Песков назвал враньем информацию о встрече Патрушева с Зеленским в Омане

14.02.2020, 11:54, Новости дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сюжет программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA:Перший») о пребывании Патрушева в Омане вышел 13 февраля. Журналисты сослались на два не связанных между собой источника, в частности – на базу данных о пересечении границы Российской Федерации. По данным «Схем», Патрушев летел в Оман чартерным рейсом. 

«Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в конце концов задержалось почти на сутки», – говорится в расследовании. 

В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым. Пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ на звонки не отвечал.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит «ни одного объективного утверждения».

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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