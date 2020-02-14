Сандерс пожаловался на Россию пранкеру в образе Греты Тунберг

14.02.2020, 11:51, Новости дня

Претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс поговорил с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представились Гретой Тунберг и ее отцом.

В телефонном разговоре американский политик заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп не признает проблему изменения климата. Сандерс, обращаясь к «Грете Тунберг», заявил, что она дает «хоть какую-то надежду» людям, передает РИА «Новости».

Говоря с «отцом» Греты, Сандерс предостерег его от поездки в Россию. Американский политик считает, что экоактивистку якобы могут использовать. Он рекомендовал Тунберг добиваться от российских властей обещания изменить энергетическую политику.

«Россия – одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и поручилось бы тебе сделать все что оно может, чтобы поменять их энергетическую систему и работать с другими странами», – сообщил он.

При этом Сандерс выразил неудовлетворение политикой РФ в сфере изменения климата. Москва «зарабатывает много денег» на продаже нефти, считает он.

Ранее Сандерс стал лидером праймериз в штате Нью-Гэмпшир, получив более 25% голосов избирателей.



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