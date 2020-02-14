В «НПО машиностроения» оценили санкции США

14.02.2020, 11:51, Новости дня

Реутовское «НПО машиностроения» считает очередные американские санкции, введенные против предприятия, примером недобросовестной конкуренции, сообщил помощник гендиректора предприятия Антон Дегтярев.

«Несомненно, мы видим во введении этих санкций недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке вооружения и высоких космических технологий. Но прямых угроз для выполнения нашей корпорацией работ по всем направлениям ее деятельности они не принесли», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

Он напомнил, что в санкционные списки США «НПО машиностроения» попадало в 2014, 2015 и 2016 году.

«Нас не удивляет такое внимание со стороны США. Еще в конце 90-х годов прошлого века, когда на предприятие приезжал министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Перри, он признался: «Мы в США постоянно уделяли особое внимание работам конструкторского бюро В. Н. Челомея из-за его нестандартных и эффективных решений», – сказал он.

Дегтярев отметил, что любые санкции неконструктивны и, в конечном итоге, не приносят пользы ни тем, против кого их вводят, ни тем, кто вводит.

Он добавил, что отмена или смягчение санкций – вопрос политический. «Решать его будут политики, а не мы – производители современных видов вооружения и высокотехнологичных космических систем. Мы же в своей деятельности всегда исходим из объективно существующей ситуации, поэтому по некоторым направлениям перестроили работу таким образом, чтобы свести вызванные санкциями затруднения к минимуму», – сказал Дегтярев.

Напомним, в четверг конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» попали под санкции США в рамках закона о нераспространении.