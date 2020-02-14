Мнение: Аморальная внешняя политика

14.02.2020, 11:50, Разное

Бывший посол США на Украине Мари Йованович обрушилсь с резкой критикой на американскую политику, проводником которой она и сама была.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США используют "аморальную" внешнюю политику, которая "поменяла доверие на угрозы, страх и беспорядок". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Йованович две недели назад ушла с дипломатической службы, а накануне получила награду за дипломатию в Джорджтаунском университете.

"Мы должны быть принципиальными, последовательными и теми, кому доверяют. Грубость, аморальная внешняя политика, основанная на предположениях, которая заменяет доверие на угрозы и страх, не может работать в течение долгого времени", — сказала Йованович.

Она добавила, что управление внешней политикой администрацией Дональда Трампа может привести к отчуждению союзников.

"В какой-то момент когда немыслимое станет неизбежным — наши союзники, имеют столько же прав действовать в своих собственных интересах, сколько и мы, будут искать более надежных партнеров, чьи интересы могут не совпадать с нашими", — сказала Йованович.

Она предупредила, что Государственный департамент "в беде", добавив, что его руководству не хватает "политического видения" и "моральной ясности".

Йованович была отстранена Трампом от должности в Киеве в мае прошлого года, когда президент США и его партнеры давили на украинское правительство с целью начала расследование в отношении политических оппонентов Трампа. Йованович дала показания о кампании давления на слушаниях по импичменту в Конгрессе.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/13/7106334/ — цинк

Разумеется, подобные порывы "откровенности" связаны с тем, что дело об импичменте, а также вскрывшиеся коррупционные схемы на Украине (где была замешана верхушка демократической партии), резко ускорили завершение ее карьеры на дипломатической службы, с которой еще совсем недавно она не собиралась уходить. Но борьба против Трампа ускорила закат ее карьеры.

Забавно, как она обвиняет в аморальности действия Госдепа и Белого дома при Трампе и республиканцах и делает вид, что при Демократической Партии, когда Белым Домом и Госдепом политика была "моральной", хотя можно посмотреть тот же фильм "Украинский обман", чтобы наглядно увидеть, что никакой моральностью там и не пахнет.

Просто стоит задача оправдаться самой и переложить ответственность на Трампа, хотя кровавую кашу на Украине заварила именно администрация Обамы, которую Йованович пытается выгораживать, делая вид, что не знает, как кинули и пытались убить Януковича, как чиновникои Госдепа занимались формированим правительства Украины и отбором кандидатов в президенты, увольняли Генпрокурора Шокина и т.д. и т.п. И что главное (с точки зрения окружения Трампа) — демократы попались на открытой коррупции, которую пытались скрыть, пытаясь отстранить от власти президента США. Вот где верх моральности.