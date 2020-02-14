Тренер Кушиташвили назвал враньем итоги теста на кокаин

14.02.2020, 11:44, Новости дня

Тренер чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца, Сергей Смирнов назвал «враньем и провокацией» итоги теста на кокаин.

«Вранье и провокация. Ничего не было, их [спортсменов] часто проверяют», – передает РИА «Новости» слова Смиирнова.

Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.

Напомним, ранее в пятницу пропурор по делу сообщила, что результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Названы помогающие предотвратить развитие рака продукты

26.12 / Более половины украинцев считают, что вступление в НАТО обеспечит безопасность страны – опрос

10.12 / В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

10.01 / Борт Москва – Новый Уренгой вынуждено сел в Нижневартовске

26.12 / В Одесской области взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие – ГСЧС

09.02 / Названы причины гибели депутата Госдумы в Татарстане

23.01 / Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров пяти стран СБ ООН

22.12 / Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году – Forbes

06.12 / Стартовал тест по специализации «Здравоохранение» в рамках конкурса «Лидеры России»

17.01 / ЕР отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика