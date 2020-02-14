Тренер Кушиташвили назвал враньем итоги теста на кокаин

14.02.2020, 11:44, Новости дня

Тренер чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца, Сергей Смирнов назвал «враньем и провокацией» итоги теста на кокаин.

«Вранье и провокация. Ничего не было, их [спортсменов] часто проверяют», – передает РИА «Новости» слова Смиирнова.

Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.

Напомним, ранее в пятницу пропурор по делу сообщила, что результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина.