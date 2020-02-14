Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в Москве

14.02.2020, 11:44, Новости дня

Пьяный мужчина ногами избил в подъезде дома на севере Москвы фельдшера скорой, который оказывал ему помощь, сообщили в столичном главке МВД.

Сообщается, что в отдел полиции поступило сообщение от медработника скорой, который рассказал, что бригада приехала по вызову в дом на улице Амундсена, где в подъезде без сознания лежал неизвестный. Однако при осмотре тот «ожил» и стал избивать фельдшера ногами.

«Прибывшие сотрудники полиции у подъезда дома задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. До приезда наряда житель дома пытался успокоить злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Отмечается, что против задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Материалы проверки направлены в столичный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в начале февраля В Башкирии мужчина избил беременную женщину-врача.