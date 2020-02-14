Иглесиас и Курникова обнародовали первое фото своего третьего ребенка

14.02.2020, 11:42, Новости дня

Испанский певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил фото с новорожденным ребенком на руках.

«Моя Саншайн» (дословно – «Мой солнечный свет». – «ГОРДОН»), – написал он и указал дату появления малыша на свет: 30 января.

Пол ребенка певец не назвал, но, судя по розовому чепчику на голове, это девочка.

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 13 Фев 2020 в 10:13 PST

Снимки также обнародовала в Instagram мать новорожденной, российская теннисистка Анна Курникова.

Она сопроводила их той же подписью, что и отец ребенка – «Моя Саншайн». Вероятно, такое имя дали ребенку.

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:27 PST

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01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:42 PST

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года. 

Певец и спортсменка познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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