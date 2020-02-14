Иглесиас и Курникова обнародовали первое фото своего третьего ребенка

14.02.2020, 11:42, Новости дня
Испанский певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил фото с новорожденным ребенком на руках.
«Моя Саншайн» (дословно – «Мой солнечный свет». – «ГОРДОН»), – написал он и указал дату появления малыша на свет: 30 января.
Пол ребенка певец не назвал, но, судя по розовому чепчику на голове, это девочка.
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My Sunshine 01.30.2020
Снимки также обнародовала в Instagram мать новорожденной, российская теннисистка Анна Курникова.
Она сопроводила их той же подписью, что и отец ребенка – «Моя Саншайн». Вероятно, такое имя дали ребенку.
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My Sunshine 01.30.2020
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01.30.2020
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года.
Певец и спортсменка познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.
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