Эрдоган назвал «сделку века» планом оккупации

14.02.2020, 11:37, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по ближневосточному урегулированию оккупационным проектом.

«Мирный план США для Ближнего Востока не является проектом по созданию мира. Это проект оккупации. В последние недели американская администрация объявила этот план «сделкой века», мы выразили свое мнение в отношении этого плана аннексии. Мы объявили всему миру, что не оставим Храмовую гору израильским оккупантам», – сообщил Эрдоган, передает ТАСС.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва предлагает в скором времени провести встречу спецпредставителей ООН, ЕС, РФ и США.

28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, однако Аббас отверг предложение Вашингтона, заявив о разрыве всяческих отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке. 



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