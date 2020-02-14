Пятеро бойцов из клуба, принадлежащего Нурмагомедову, осуждены за избиение самбиста

14.02.2020, 11:31, Новости дня

Дорогимиловский суд Москвы вынес приговор пятерым бойцам клуба MMA Eagles Moscow, принадлежащего Хабибу Нурмагомедову. Спортсмены и их тренер Феликс Уруджев осуждены нанесение увечий бронзовому призеру чемпионата РФ по самбо Шамилю Курамагомедову .

Бойцы были привлечены Зиявутдином Магомедовым для участия в криминальном захвате порта Махачкалы. Шамиль Курамагомедов отказался участвовать в этом преступлении, за что и был избит. Случайные прохожие помешали злоумышленникам, чем фактически спасли жизнь самбиста, сообщает "Спорт-Экспресс".

Суд не смог доказать, что пятерка бойцов намеревалась совершить убийство Курамагомедова. Злоумышленники были осуждены за нанесение телесных повреждений средней тяжести.