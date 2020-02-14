Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

14.02.2020, 11:31, Новости дня

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов: в СМИ обсуждается старая информация о потери данных из других банков в 2015-2016 годах.

Сегодня издание "Известия" распространило информацию о том, что якобы данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставлены на продажу в интернете.

"В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в крупнейшем банке страны.

В последние годы ряд банков и компаний обнаружили утечку данных клиентов. Угроза приобрела глобальные масштабы и на ее ликвидацию тратятся десятки миллионов долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / ЦИК зарегистрировал первого кандидата да дополнительных выборах в 179 округе

14.01 / Российские банки в 2019 году отказали более 60% желающих взять кредит

15.12 / Москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

10.01 / Из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

11.02 / Таиланд выплатит 140 тысяч долларов семье детей, погибших при столкновении катеров

22.01 / «Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра

11.12 / Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО

11.12 / Эксперты рассказали о вулкане нового типа на дне Тихого океана

28.01 / Разбирательство по импичменту: защита завершает изложение аргументов

10.02 / Мини-футбол. Футзалисты КПРФ дважды одолели «Газпром-Югру»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика