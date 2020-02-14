«Красавчик!»: курьер помог задержать коммерсантов-разбойников

14.02.2020, 11:31, Новости дня

В подмосковном Одинцове задержали мнимых предпринимателей, которые договорились об оптовой продаже стройматериалов, а сами совершили разбойное нападение на покупателя. Последний лишился 3 миллионов рублей, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержание подозреваемых, в котором участвовал и курьер Delivery Club, сняли на видео.

 

Действовали злоумышленники по проверенной схеме: разместили на онлайн-сервисах объявления об оптовой продаже стройматериалов по низким ценам и арендовали офис продаж в Одинцове. Жертвой хитрецов стал житель Истринского района, который согласился расплатиться наличными — иные формы расчета разбойники отвергали. Коммерсант в назначенное время прибыл по адресу, но вместо заключения сделки его ждал суровый прием — его под дулом пистолета уложили на пол и отобрали сумку с 3 миллионами рублей. Вскоре оперативники вышли на след подозреваемых.

"Красавчик!" — поблагодарили правоохранители случайного курьера Delivery Club, который помог им в задержании предполагаемых бандитов.

У троих подозреваемых изъяли четыре травматических пистолета, кастеты, рации, часть похищенных денег, дорогостоящие наручные часы, а также поддельное удостоверение представителя общественной организации, схожее с документом сотрудника МВД.

Своей вины задержанные не признали, суда они будут дожидаться в следственном изоляторе. При этом оперативники не исключают, что они причастны к аналогичным преступлениям.



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