Неудачная попытка преследования нарушителя в Самаре попала на видео

14.02.2020, 11:31, Новости дня

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с участием полицейской машины, произошедшей, по утверждению автора видео, вечером в минувшую среду, 12 февраля, на улице Пензенской в Самаре.

Судя по кадрам, водитель отечественной легковушки грубо нарушил ПДД проехав по полосе встречного движения. Свидетелем произошедшего стал сотрудник ДПС, попытавшийся начать преследование.

Полицейский включил проблесковые маячки и вывернул влево, после чего в патрульный автомобиль врезалась попутная иномарка.

В результате инцидента никто не пострадал, однако транспортные средства, ставшие участниками ДТП, получили механическое повреждения.