В Иране заявили, что готовы нанести удар по США и Израилю в случае «малейшей ошибки»

14.02.2020, 11:30, Новости дня

Иран готов нанести удар по США и Израилю, если они совершат «хоть малейшую ошибку». Об этом 13 февраля в эфире государственного ТВ страны сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, пишет Reuters.

Он выступал на церемонии, посвященной 40 дням с момента убийства главы элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Кассема Сулеймани.

Агентство отмечает, что ранее один из иранских военных чиновников заявил, что убийство Сулеймани приведет к освобождению Иерусалима.

Сегодня Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что этой ночью израильские военно-воздушные силы нанесли удар по проиранским военным объектам вблизи сирийской столицы Дамаск. В результате погибли не менее семи человек – четыре «иранских офицера» и трое сирийцев, в их числе двое офицеров регулярной армии.

Удар был нанесен вскоре после прибытия в аэропорт Дамаска грузового самолета, отметили правозащитники.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В ночь на 8 января КСИР обстрелял американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

После атаки на американские военные базы в Ираке Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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