Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

14.02.2020, 11:30, Новости дня

В Кремле назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вранье», – сказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в украинской программе-расследовании «Схема» был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. При этом журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по поводу поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале года. 



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