Врач: Стрессы и недосыпание вызывают тягу к сладостям

14.02.2020, 11:30, Разное

Врач-диетолог Людмила Бабич считает, что причиной тяги к сладким продуктам могут быть стрессы и недосыпание. Избыточная потребность в каком-либо продукте требует консультации специалиста.

Постоянное желание жевать может быть не связано с конкретной едой, выбором соленого или сладкого. Сам процесс становится крайне необходимым для состояния удовлетворенности и душевной гармонии. Эксперт отмечает, что некоторые люди в состоянии стресса или напряженности умственных и физических сил прибегают к помощи еды. Расход глюкозы, который сопровождает выработку адреналина, требуется восполнить. Кусочек черного шоколада в этот момент станет полезным. Однако вырабатываемая зависимость организма от сладостей может негативно отразится на здоровье и привести к избытку веса.

Необходимо уменьшить количество стрессовых ситуаций другими способами. В личном плане, возможно, пересмотреть круг общения. В профессиональном — упорядочить график, снизить нагрузку и четко соблюдать режим сна и бодрствования.