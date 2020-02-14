«Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!»: пранкеры разыграли кандидата в президенты США

14.02.2020, 11:30, Новости дня

Российские пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли кандидата в президенты США от демократов Берни Сандерса. В телефонной беседе они представились эко-активисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте Тунбергом и предложили рецепт, как победить в голосовании.

"Сванте":

— Вы знаете, мистер Сандерс, это мое личное мнение, но мы переживаем насчет рейтингов, поэтому нам нужно объединиться вместе. Наши идеи должны победить! Я хочу вас попросить объединиться с человеком, который нам тоже нравится. Я имею в виду Питера, вашего конкурента.

Сандерс:

— О, Питер Буттиджич?

"Сванте":

— Да, но мы с Гретой думаем, он может быть хорошим вице-президентом!

Сандерс:

— Окей, я приму ваше пожелание

Для того, чтобы Сандерс точно не проиграл, "Тунберги" попытались убедить американского политика в том, что он спящий агент КГБ, и предложили свою помощь для его активации, сообщает "Россия 24".

"Грета":

— И в конце беседы, я хочу рассказать, как вам точно выиграть президентскую гонку. В 1988 году в Советском Союзе после вербовки вас запрограммировали на работу на Россию и стерли память, чтобы ЦРУ не вычислило вас.

Сандерс:

— Прости, но ты в это серьезно в это веришь?!

"Грета":

— Да!

Сандерс:

— Нет!

"Грета":

— Вы стали спящим агентом КГБ. Да, я знаю, что вы спящий агент! И теперь пришло время проснуться и выполнить свою миссию: стать президентом США, построить коммунизм в США и работать на Россию. Я скажу вам кодовую фразу, и вы все вспомните. Бабушка, на здоровье, балалайка, Путин, бабушка! Сразу после этого русские хакеры начнут операцию по приведению вас к власти в США. Как вы поняли, я сама коммунистка и комсомолка, следую заветам Ленина и товарища Сталина.

После этого Сандерс бросил трубку.



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